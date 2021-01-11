Kasımpaşa'dan savunmaya takviye
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Kasımpaşa'dan savunmaya takviye

11.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:14
Kasımpaşa'dan savunmaya takviye

Kasımpaşa Kulübü, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından Derrick Luckassen'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kasımpaşa Kulübü, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından Derrick Luckassen'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 25 yaşındaki Hollandalı stoper, Medical Park Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından kadroya dahil edildi.

Luckassen, Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törenle de kendisini lacivert-beyazlı formaya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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