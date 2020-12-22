Kasımpaşa'dan Özkan Sümer için başsağlığı mesajı
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Kasımpaşa'dan Özkan Sümer için başsağlığı mesajı

22.12.2020 11:24 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:29
Kasımpaşa'dan Özkan Sümer için başsağlığı mesajı

Kasımpaşa Spor Kulübü, Türk futboluna ve Trabzonspor'a hizmet etmiş olan spor adamı Özkan Sümer'in vefat etmesi nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Kasımpaşa Spor Kulübü, Türk futboluna ve Trabzonspor'a hizmet etmiş olan spor adamı Özkan Sümer'in vefat etmesi nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Kasımpaşa, Trabzonspor ve Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan ve 80 yaşında hayatını kaybeden Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yayınladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yayınlanan başsağlığı mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Türk futbolunun ve Trabzonspor'un simge isimlerinden Özkan Sümer'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Sümer ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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