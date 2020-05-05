Kasımpaşa'dan MKE Ankaragücü'ne "geçmiş olsun" mesajı

Kasımpaşa Kulübü, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kasımpaşa Kulübü, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından "Geçmiş olsun Ankaragücü" başlığıyla paylaşılan mesajda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını dileriz." denildi.

Kaynak: AA