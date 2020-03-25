Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı Kasımpaşa, bir futbolcusu ve bir çalışanında koronavirüs tespit edilen Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Kasımpaşa, bir futbolcusu ve bir çalışanında koronavirüs tespit edilen Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Lacivert-beyazlı takımın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir futbolcusu ve bir çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan sarı-lacivertli kulüp için şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Covid-19 bulgularına rastlanan Fenerbahçeli sporcu ve sağlık heyeti çalışanının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA