Kasımpaşa'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı Kasımpaşa Spor Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Kasımpaşa Spor Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Kasımpaşa Spor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Lacivert-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Fatih Terim'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor ve iyi haberlerini bekliyoruz."

(İHA)

Kaynak: İHA