Kasımpaşa'dan Eskişehirsporlu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı
Kasımpaşa Kulübü, trafik kazasında vefat eden Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.
21.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:02
Kasımpaşa Kulübü, trafik kazasında vefat eden Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kasımpaşa Kulübünün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Eskişehirspor futbolcusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Genç sporcuyla Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
Kaynak: AA