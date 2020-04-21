Kasımpaşa'dan Eskişehirsporlu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı Kasımpaşa Kulübü, trafik kazasında vefat eden Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kasımpaşa Kulübü, trafik kazasında vefat eden Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı. Kasımpaşa Kulübünün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Eskişehirspor futbolcusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Genç sporcuyla Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi. Kaynak: AA