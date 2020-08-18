Kasımpaşa'dan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe için dayanışma açıklaması "Thiam'ı Fenerbahçe'ye, Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a bedelsiz verdik""Beşiktaş'a Bırakmam Seni Kampanyası için medya desteği verilecek"İSTANBUL,Kasımpaşa, kaleci Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a, Mame Thiam'ı ise Fenerbahçe'ye bedelsiz gönderdiğini açıkladı.

"Thiam'ı Fenerbahçe'ye, Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a bedelsiz verdik"

"Beşiktaş'a Bırakmam Seni Kampanyası için medya desteği verilecek"

İSTANBUL,

Kasımpaşa, kaleci Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a, Mame Thiam'ı ise Fenerbahçe'ye bedelsiz gönderdiğini açıkladı. Ayrıca lacivert beyazlı takım Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni Kampanyası'na da destek verildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ?"Kasımpaşa, Türk futbolunun çok önemli değerleri olarak gördüğü 3 güzide kulübümüz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın önceki yıllardan bugüne gelen mali zorluklarını aşmasını, gelecekte daha güçlü ve başarılı olmalarını, futbolumuzun kalitesinin ve değerinin artması adına bir zorunluluk olarak görmektedir. Kasımpaşa Spor Kulübü, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk sporuna katkıyı arttırarak sürdürme kararı almıştır. Bu noktada; Beşiktaş Kulübü'nün "Bırakmam Seni" kampanyasını desteklemek için Ciner Medya Grubu, siyah-beyazlıların duyurularını kamuoyuna aktarmak adına kampanya süresince sürekli ve bedelsiz reklamlarını gruba bağlı kanallarında yayınlama kararı almıştır. Ayrıca bonservisi kulübümüzde olan birinci kalecimiz Fatih Öztürk'ün Galatasaray Spor Kulübü'nün ihtiyacı ve talebi doğrultusunda, sarı-kırmızılılar ile bu süreçte dayanışmamızı ortaya koymak maksadıyla bedelsiz olarak transferini gerçekleştirdik. Rekabetçi ve adil bir lig olması adına gerekli eşit koşulların sağlanması, limit problemi sebebi ile karşılaşılan sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olunabilmesi için Fenerbahçe Spor Kulübü'nün istediği forvet oyuncumuz Mame Thiam'ın herhangi bir rakam konuşmadan kendilerine bedelsiz olarak verilmesine yönetim olarak karar verdik. Bu sene 100. yılını kutlayacak olan Kasımpaşa Spor Kulübü, "Semtlerin efendisi, efendilerin semti" sloganıyla, "Ben" değil "Biz" diyen, her zaman olduğu gibi Türk futbolunun sorunlarını kendi sorunu olarak gören, taraftarı, oyuncusu ve teknik kadrosu ile Türk futbolunun yeni yepyeni eskimez ideallerini gerçekleştirme hedefiyle futbolumuza hizmet etmeye devam edecektir. Kasımpaşa Spor Kulübü bu maksatla; sürdürülebilir rekabetçi ve başarılı bir lig olması için elinden gelen her türlü gayreti geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Kasımpaşa Spor Kulübü, genç kuşakların sevgi ve saygı dolu bir spor dünyasına sahip olabilmeleri için katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duymaktadır."

Kaynak: DHA