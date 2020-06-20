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Kasımpaşa'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kasımpaşa'dan Akhisarspor'a
20.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:28

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Akhisarspor teknik heyet, futbolcu ve personel ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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