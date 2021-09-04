Son dakika haberi... Kasımpaşa'daki kazada hayatını kaybeden Suzan Metin, son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberi... Kasımpaşa'daki kazada hayatını kaybeden Suzan Metin, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi... Kasımpaşa'daki kazada hayatını kaybeden Suzan Metin, son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım Özgür Eren - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Hasan YILDIRIM -Özgür EREN BEYOĞLU, Kasımpaşa'da dün hafif ticari aracın çarptığı durakta hayatını kaybeden Suzan Metin son yolculuğuna uğurlandı.

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN BEYOĞLU, Kasımpaşa'da dün hafif ticari aracın çarptığı durakta hayatını kaybeden Suzan Metin son yolculuğuna uğurlandı. Kazada ağır yaralanan Suzan Metin'in eşi İlhami Metin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Beyoğlu Kasımpaşa'da dün sabah saatlerinde hafif ticari araç sürücü E.G, durakta otobüs bekleyen yolcuların arasına daldı. Kazada, 63 yaşındaki Suzan Metin hayatını kaybederken, eşi İlhami Metin'in de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı. Suzan Metin için bugün Büyük Piyalepaşa Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Suzan Metin'in oğulları Alpaslan Metin, Oğuzhan Metin, aile üyeleri ve sevenleri katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Suzan Metin'in cenazesi defnedilmek üzere Kulaksız Mezarlığına götürüldü.

Kazada ağır yaralanan Suzan Metin'in eşi İlhami Metin'in (73) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

 


Son dakika haberi... Kasımpaşa'daki kazada hayatını kaybeden Suzan Metin, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Kasımpaşa'daki kazada hayatını kaybeden Suzan Metin, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Kasımpaşa'daki kazada hayatını kaybeden Suzan Metin, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Kasımpaşa'daki kazada hayatını kaybeden Suzan Metin, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Kasımpaşa'daki kazada hayatını kaybeden Suzan Metin, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Kasımpaşa'daki kazada hayatını kaybeden Suzan Metin, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Kasımpaşa'daki kazada hayatını kaybeden Suzan Metin, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Kasımpaşa'daki kazada hayatını kaybeden Suzan Metin, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Kasımpaşa'daki kazada hayatını kaybeden Suzan Metin, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım Özgür Eren

Beyoğlu'nda hafif ticari araç durakta bekleyenlere çarptı: 8 yaralı
Beyoğlu'nda hafif ticari araç durakta bekleyenlere çarptı: 8 yaralı
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