Kasımpaşa'daki eski karakol binasının rekonstrüksiyon projesi tartışmaya neden oldu

Kasımpaşa'da tarihi Divanhane binasının yanında yer alan eski karakolun yeniden yapılma (rekonstrüksiyon) çalışmaları tartışma yarattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi kapsamında rekonstrüksiyon çalışması başlatılan eski karakol binasının işlemlerinin durdurulması için bölgede basın açıklaması yaptı.

Eski karakol binasının tescil dışı alanda bulunduğunu, kurul kararının ise 3585 ada 4 parsele ilişkin olduğunu savunan Polat, yapının İBB yetkisinde kaldığını ileri sürdü.

Polat, dün Bölge İdare Mahkemesine, yıkımın ve kurul kararının yürütmesinin durdurulması için başvuruda bulunduklarını söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yol geçmeyecek ama Bakanlık ısrarla Osmanlı mirası yapıyı yıkıyor, tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ulaştırma Bakanlığı yol bahanesiyle Kasımpaşa'daki Divanhane'yi yıkmaya başlamıştı, UTK kararıyla artık yol geçmeyecek ama ecdad mirasını yıkmada ısrarcı." ifadelerini kullandı.

"Eklemelerle betonarmeye dönüştürülen eseri, en özgün haliyle ihya ediyoruz"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise İmamoğlu'nun algı ve yalana başvurduğunu söyledi.

Göksu, Twitter'dan yaptığı açıklamada Divanhane ve karakol binasının fotoğraflarına da yer vererek şunları kaydetti:

"İBB Başkanı, yine algı ve yalana başvurmuş. Divanhane'de yapılan işlem yıkım değil rekonstrüksiyondur. 1950'li yıllarda yapılan eklemelerle betonarmeye dönüştürülen eseri, en özgün haliyle ihya ediyoruz. AK Parti tarihi yıkmaz, inşa eder. Buna milletimiz şahittir."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Twitter paylaşımında İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Kabaktepe, yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanı yine en iyi bildiği şeyi yapıyor, yalan söylüyor. Ecdat yadigarı Divanhane'nin yıkımı söz konusu değil. Yapılan eklemelerle betonarme yapıya dönüştürülen Nizamiye Binası özgün haliyle ihya ediliyor. Koruma Kurulu'nun da onayladığı projeyle ecdat mirası korunacak." ifadelerini kullandı.

Süreç

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, 29 Temmuz 2015'te Kasımpaşa-Hasköy yol rehabilitasyon projesi kapsamında tarihi Divanhane binasının yanında bulunan karakol binasının alanın başka bir bölümünde yeniden yapılmasına karar vermişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da 30 Ocak 2021'de yaptığı açıklamada rekonstrüksiyon çalışmalarında sonradan yapılan ve özgün olmayan betonarme malzemelerden arındırma işlemlerinin başlatıldığını, daha sonra da nitelikli söküm işlemleri yapılarak binanın yeni yerinde ihya edileceğini duyurmuştu.

2 No'lu Koruma Kurulu, İBB'nin yaptığı itirazı reddederek çalışmaların devam etmesine karar vermişti. İBB Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu ise 4 Şubat 2021'de daha önce kararlaştırılan yol güzergahını değiştirme kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken