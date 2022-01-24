Kasımpaşa'da yüzler gülüyor

Lacivert-beyazlı ekipte, transfer döneminde ise savunmaya takviye yapılması bekleniyor. Brecka, Bruma, Donk ve Tarkan Serbest gibi isimler bu sezon savunmanın ortasında görev alırken, transfer döneminde stoper bölgesine bir takviye daha yapılabileceği öğrenildi. Öte yandan Yusuf Erdoğan'ın takımdan ayrılmasının ardından bu bölgeye Charleroi'den Mamadou Fall'u transfer eden Kasımpaşa, savunmanın ortasına transfer yapması halinde, devre arası transfer dönemini tamamlayacak.