Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan rüzgarı
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Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan rüzgarı

11.01.2021 21:28 | Son Güncelleme: 11.01.2021 21:32
Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan rüzgarı

Süper Lig'in 18'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3 puanla dönen Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan'ın performansı göz kamaştırıyor.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3 puanla dönen Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan'ın performansı göz kamaştırıyor.

Maçın 25'inci dakikasında 10 kişi kalan takımına bir gol ve bir asistle galibiyet getiren Yusuf Erdoğan, ligde 15'inci maçına çıkarken, 4 gol ve 3 asistle takımına önemli bir katkı sağladı. Hem attığı goller hem de oynadığı oyunla takımının önemli bir hücum parçası olan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferde adı Trabzonspor ile anılıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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