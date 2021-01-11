Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan rüzgarı

Süper Lig'in 18'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3 puanla dönen Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan'ın performansı göz kamaştırıyor.

Maçın 25'inci dakikasında 10 kişi kalan takımına bir gol ve bir asistle galibiyet getiren Yusuf Erdoğan, ligde 15'inci maçına çıkarken, 4 gol ve 3 asistle takımına önemli bir katkı sağladı. Hem attığı goller hem de oynadığı oyunla takımının önemli bir hücum parçası olan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferde adı Trabzonspor ile anılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU