Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladığı kaydedildi.

İdmanın 5'e 2 pas, top kapma ve taktik çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Milli takımlarıyla Afrika Kupası'nda bulunan Trezeguet ve Fode Koita'nın antrenmana katılmadığı ifade edildi.

Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

Kaynak: AA