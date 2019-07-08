Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanın, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladığı kaydedildi.

İdmanın, 5'e 2 pas, top kapma ve taktik çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Milli takımlarıyla Afrika Kupası'nda bulunan Trezeguet ve Fode Koita'nın antrenmana katılmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA