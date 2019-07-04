Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas ve pozisyon çalışmalarının üzerinde durulduğu belirtildi.

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Mısırlı futbolcu Trezeguet ile izinli Fode Koita'nın idmanda yer almadığı kaydedildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA