Kasımpaşa'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kasımpaşa'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Kasımpaşa'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 34. haftasında 12 Nisan Pazartesi günü Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yöneticiye verdi veriştirdi: Yüzün kızarır mı?
Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yöneticiye verdi veriştirdi: Yüzün kızarır mı?
Mesut Özil takımla çalışmalara başladı! Sahalara döneceği karşılaşma belli oldu
Mesut Özil takımla çalışmalara başladı! Sahalara döneceği karşılaşma belli oldu

Kasımpaşa, Süper Lig'in 34. haftasında 12 Nisan Pazartesi günü Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Can yönetimindeki antrenmanda ilk olarak ısınma hareketleriyle gerçekleştirildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, şut ve pozisyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Yukatel Denizlispor ile yapılan müsabakaya ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması yapmakla yetindi.

Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Cahit Özkan Meral Akşener Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Müge Anlı Hazal Kaya Dilan Çıtak
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Hakan Kutlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kasımpaşa'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:36:19. #1.15#
title