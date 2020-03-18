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Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Spor

Kasımpaşa'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

18.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:08
Kasımpaşa'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ayak tenisi çalışmasıyla devam eden idmanda, top kapma ve pas organizasyonları yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın orta ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Lacivert-beyazlı futbolcular ve teknik heyet, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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