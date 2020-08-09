KASIMPAŞA'DA TÜM UYARILARA RAĞMEN ASKER KONVOYU YAPANLARA CEZA BEYOĞLU, Kasımpaşa'da tüm uyarılara rağmen asker uğurlama konvoyuna katılanlara ceza kesildi.

BEYOĞLU, Kasımpaşa 'da tüm uyarılara rağmen asker uğurlama konvoyuna katılanlara ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Beyoğlu Kasımpaşa-Hasköy tüneli çıkışında asker uğurlama konvoyu gördü. Ekipler, konvoyu Turabi Baba Caddesi üzerinde durdurdu. Konvoyda bulunan araç sürücüleri Sezer U, Kubilay Sancak A. ve Emre D.'ye 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden ayrı ayrı 900 lira, toplamda 2 bin 700 lira para cezası kesti. Kaynak: DHA