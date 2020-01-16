Kasımpaşa'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı
Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kupadaki Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer oyuncuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı idmanda dar alanda maç oynadığı aktarıldı. Antrenmanın, dayanıklılık koşularının ardından esneme hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.
Kasımpaşa, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.