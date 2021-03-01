Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
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Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

01.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:18
Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü Trabzonspor'u ağırlayacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü Trabzonspor'u ağırlayacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki antrenmanda futbolcular ilk olarak koşu ve ısınma hareketleri gerçekleştirdi.

Dayanıklılık çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Göztepe maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Kasımpaşa, Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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