Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
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Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

02.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:08
Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü Trabzonspor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü Trabzonspor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda, pozisyon çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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