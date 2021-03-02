Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
02.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:08
Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü Trabzonspor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü Trabzonspor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda, pozisyon çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan