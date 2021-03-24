Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile anlaşıldı
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Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile anlaşıldı

24.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:31
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile anlaşıldı

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Şenol Can ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz." denildi.

Süper Lig'de 31. haftayı 15. sırada kapatan Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrılmıştı. Fatih Karagümrük'ü geçen sezon Süper Lig'e çıkaran Şenol Can'ın ise kırmızı-siyahlı ekipteki görevi 15 Mart'ta sona ermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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