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Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

01.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:16
Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden , teknik direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu ile teknik direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz." denildi.

Kasımpaşa, Özdeş yönetiminde ligde bu sezon 13 maçta üçer galibiyet ve beraberlik ile 7 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA
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