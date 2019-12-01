Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı

01.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:16

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile teknik direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz." denildi.

Kasımpaşa, Özdeş yönetiminde ligde bu sezon 13 maçta üçer galibiyet ve beraberlik ile 7 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA