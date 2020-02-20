Kasımpaşa'da sportif direktör Emre Zengilli ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, sportif direktör Emre Zengilli ile yollarını ayırdı.
20.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:00
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, sportif direktör Emre Zengilli ile yollarını ayırdı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, sportif direktör Sayın Emre Zengilli ile yollarını ayırma kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Emre Zengilli'ye hizmetleri için teşekkür edildi.
Kaynak: AA
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