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Kasımpaşa'da sportif direktör Emre Zengilli ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, sportif direktör Emre Zengilli ile yollarını ayırdı.

20.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:00
Kasımpaşa'da sportif direktör Emre Zengilli ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden , sportif direktör Emre Zengilli ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, sportif direktör Sayın Emre Zengilli ile yollarını ayırma kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Emre Zengilli'ye hizmetleri için teşekkür edildi.

Kaynak: AA
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