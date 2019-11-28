Kasımpaşa'da Sivasspor maçının hazırlıkları sürüyor
Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. İdmanın son bölümünde pas ve şut çalışmaları yapıldı.
Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'nden gelen öğrenciler tesisleri gezerek lacivert-beyazlı futbolcularla tanıştı. Futbolcular, hediyeler verdiği öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Sivas'a gidecek.