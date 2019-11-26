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Kasımpaşa'da Sivasspor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

26.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:58
Kasımpaşa'da Sivasspor maçı hazırlıkları

, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Sahada pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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