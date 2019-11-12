Kasımpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Kasımpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay yerinden görüntüler Polislerin incelemelerinden görüntüler İSTANBUL - Kasımpaşa Mahallesi, Zincirlikuyu caddesinde kahvehaneye gelen yüzü kapalı silahlı bir kişi işletmeciyi başından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

12.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:30
Kasımpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Polislerin incelemelerinden görüntüler İSTANBUL - Mahallesi, caddesinde kahvehaneye gelen yüzü kapalı silahlı bir kişi işletmeciyi başından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kasımpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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