Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları sürüyor

Kasımpaşa, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Sahada pasla devam eden idmanın top kapma ve pozisyon çalışmalarının ardından soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Kasımpaşa, akşam yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA