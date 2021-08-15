Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi
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Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi

Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa, geride kalan sezon Şenol Can yönetiminde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Şenol Can, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında lacivert-beyazlıların deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada, yaşanan lisans sıkıntısı nedeniyle tribünde yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Süper Lig şimdi başladı! Dün sezonu açan Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can'la yollar ayrıldı
Süper Lig şimdi başladı! Dün sezonu açan Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can'la yollar ayrıldı
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