Kasımpaşa'da Norveçli futbolcu Tobias Heintz ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Norveçli futbolcu Tobias Heintz'ın sözleşmesi feshedildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Tobias Heintz ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tobias Heintz'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar