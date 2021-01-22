Kasımpaşa'da Norveçli futbolcu Tobias Heintz ile yollar ayrıldı
22.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:34
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Norveçli futbolcu Tobias Heintz'ın sözleşmesi feshedildi.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Norveçli futbolcu Tobias Heintz'ın sözleşmesi feshedildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Tobias Heintz ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tobias Heintz'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar