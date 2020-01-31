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Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

31.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:30
Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve ayak tenisi çalışmalarıyla devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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