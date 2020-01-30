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Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

30.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:36
Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanda, pas ve şut organizasyonları yapıldı. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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