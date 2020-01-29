Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

29.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:48

Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü ile 2 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma çalışmalarının yapıldığı idman, yarım sahada gerçekleştirilen taktik maçıyla sona erdi.

Kasımpaşa, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA