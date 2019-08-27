Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.
Kasımpaşa, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.