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Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.

24.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:54
Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 17. haftasında 28 Cumartesi günü Medipol 'e konuk olacak , hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.

İdman, dar alanda yapılan çalışmalarla tamamlandı.

Kasımpaşa hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
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