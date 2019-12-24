Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.
İdman, dar alanda yapılan çalışmalarla tamamlandı.
Kasımpaşa hazırlıklarına yarın devam edecek.