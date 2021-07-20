KASIMPAŞA'DA KURBANLIK DANA DENİZE DÜŞTÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KASIMPAŞA'DA KURBANLIK DANA DENİZE DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurbanlığın sahibi, dananın Kasımpaşa'dan Balat'a yüzdüğünü söylediMurat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) -KASIMPAŞA'da kamyonetten indirildiği sırada sahibinin elinden kurtulan kurbanlık dana Haliç'te denize düştü.

Kurbanlığın sahibi, dananın Kasımpaşa'dan Balat'a yüzdüğünü söyledi

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) -KASIMPAŞA'da kamyonetten indirildiği sırada sahibinin elinden kurtulan kurbanlık dana Haliç'te denize düştü. Kurbanlık danayı, deniz polisleri ve vatandaşlar kurtararak kıyıya çıkardı.

Olay saat 14.00 sıralarında Kasımpaşa'da meydana geldi. Okmeydanı'nda kurbanlık pazarından alınan büyükbaş hayvan Kasımpaşa'da sahipleri tarafından kamyonetten indirildiği sırada kaçmaya başladı. Sahiplerinin kovaladığı kurbanlık, Haliç'te denize düştü. İhbar verilmesi üzerine olay yerine gelen deniz polisleri, kurbanlık danayı kurtarmak için çalışma başlattı. Kurbanlık dana ekiplerin çalışması sonucu çevredeki vatandaşların da yardımıyla Balat'ta kıyıya çıkarıldı. Kurbanlık dana daha sonra sahipleri tarafından kıyıdaki boş araziye çekilerek, kesilmeye götürüldü. O anlar cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

"MEZARLIĞIN ORADAN DENİZE ATLADI"

Kurbanlık dana sahiplerinden Mahmut Altun, "Okçular teknesinin oradan kaçtı. Kamyonetten indirirken atladı. Mezarlığın oradan denize atladı. Buraya kadar yüzdü. Boğulmadı hayvan. Arkadaşımız polis ekiplerine haber verdi. Deniz polisi takip etti. Burada yardımcı oldu. Kıyıya çıkardılar. Bizim gençlerimizde arkasından koştu. Biz kurbanı Anadolu Gençlik Derneği(AGD) adına kesiyoruz. Onlara yardım

ediyoruz" dedi.

KASIMPAŞA'DA KURBANLIK DANA DENİZE DÜŞTÜ
KASIMPAŞA'DA KURBANLIK DANA DENİZE DÜŞTÜ
KASIMPAŞA'DA KURBANLIK DANA DENİZE DÜŞTÜ
KASIMPAŞA'DA KURBANLIK DANA DENİZE DÜŞTÜ
KASIMPAŞA'DA KURBANLIK DANA DENİZE DÜŞTÜ
KASIMPAŞA'DA KURBANLIK DANA DENİZE DÜŞTÜ
KASIMPAŞA'DA KURBANLIK DANA DENİZE DÜŞTÜ
KASIMPAŞA'DA KURBANLIK DANA DENİZE DÜŞTÜ
KASIMPAŞA'DA KURBANLIK DANA DENİZE DÜŞTÜ
KASIMPAŞA'DA KURBANLIK DANA DENİZE DÜŞTÜ
KASIMPAŞA'DA KURBANLIK DANA DENİZE DÜŞTÜ
KASIMPAŞA'DA KURBANLIK DANA DENİZE DÜŞTÜ
KASIMPAŞA'DA KURBANLIK DANA DENİZE DÜŞTÜ
KASIMPAŞA'DA KURBANLIK DANA DENİZE DÜŞTÜ
KASIMPAŞA'DA KURBANLIK DANA DENİZE DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Demir Mustafa Şentop
Magazin Gülşen Derya Uluğ Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Metin Oktay Fatih Terim Burak Elmas Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KASIMPAŞA'DA KURBANLIK DANA DENİZE DÜŞTÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 16:34:46. #1.16#

title