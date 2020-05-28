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Kasımpaşa'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Kasımpaşa Kulübü'nde futbolculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Kasımpaşa'da koronavirüs testleri negatif çıktı
28.05.2020 22:00 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:00

 

Kasımpaşa Kulübü'nde futbolculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 28 Mayıs Perşembe günü yapılan 4. testleri neticesinde tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. 


Kaynak: DHA

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