Kasımpaşa'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Kasımpaşa Kulübü'nde futbolculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
28.05.2020 22:00 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:00
Kasımpaşa Kulübü'nde futbolculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 28 Mayıs Perşembe günü yapılan 4. testleri neticesinde tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA