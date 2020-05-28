Kasımpaşa'da koronavirüs testleri negatif çıktı Kasımpaşa Kulübü'nde futbolculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Kasımpaşa Kulübü'nde futbolculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 28 Mayıs Perşembe günü yapılan 4. testleri neticesinde tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA