Kasımpaşa'da Konyaspor maçı hazırlıkları
09.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:32
Kasımpaşa, Süper Lig'in 30. haftasında 15 Mart Pazartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 30. haftasında 15 Mart Pazartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanda yarı sahada çift kale maç yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Kasımpaşa, hazırlıklarına 11 Mart Perşembe günü yapacağı idmanla devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan