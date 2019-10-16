Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları

16.10.2019 15:06

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. İdman, 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan taktik organizasyonlarla sona erdi.

Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA