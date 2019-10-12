Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda lacivert-beyazlılar, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.