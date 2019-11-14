Kasımpaşa'da kaptanlığa Quaresma getirildi
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da, takım kaptanlığına Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma getirildi.
14.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:36
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da, takım kaptanlığına Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma getirildi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda görev değişikliği yapılarak kaptanlığa oyuncumuz Ricardo Quaresma getirilmiştir. Kaptanımıza ve tüm oyuncularımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kasımpaşa'da kaptanlık görevini son olarak Veysel Sarı yapıyordu.
Kaynak: AA