Kasımpaşa'da kaleci Fatih Öztürk ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da kaleci Fatih Öztürk'ün sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
14.08.2020 14:01 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:44
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da kaleci Fatih Öztürk'ün sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan oyuncu listesindeki bilgiye göre, 33 yaşındaki file bekçisinin 2020-2021 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldı.
Fatih Öztürk, Kasımpaşa'da 2019-2020 sezonunda toplam 22 maça çıktı.
Kaynak: AA