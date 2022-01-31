Kasımpaşa'da Jorgensen ile yollar ayrıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasımpaşa'da Jorgensen ile yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Kasımpaşa'da Jorgensen ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa, Nicolai Jorgensen ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kasımpaşa, Nicolai Jorgensen ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa sezon başında transfer ettiği Danimarkalı forvet oyuncusu Nicolai Jorgensen ile yollarını ayırdığını açıkladı. Mavi-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her şey için teşekkürler Jorgensen. Kulübümüze verdiği emekler için oyuncumuz Nicolai Jorgensen'e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 15 maçta 2 gole imza atmıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title