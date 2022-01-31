Kasımpaşa'da Jorgensen ile yollar ayrıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasımpaşa'da Jorgensen ile yollar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kasımpaşa'da Jorgensen ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa Kulübü, Nicolai Jorgensen ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İSTANBUL (DHA) - Kasımpaşa Kulübü, Nicolai Jorgensen ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler Nicolai Jorgensen. Kulübümüze verdiği emekler için oyuncumuz Nicolai Jorgensen'e teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.Sezon başında Kasımpaşa kadrosuna katılan Jorgensen, bu sezon çıktığı 15 maçta 2 gol kaydetti ve 838 dakika sahada kaldı.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Kasımpaşa, İstanbul, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title