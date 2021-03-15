Kasımpaşa'da inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kasımpaşa'da inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın korkuttu

15.03.2021 09:00 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:06

Beyoğlu Kasımpaşa'daki inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Beyoğlu Kasımpaşa'daki inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 08.00'da Beyoğlu Camii Kebir Mahallesi Bülent Demir Caddesi üzerinde bulunan inşaat ve ofis malzemeleri deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın deponun tamamını etkisi altına aldı.

Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içinde müdahale etti. İtfaiye araçlarının da cadde üzerinde yer kaplaması nedeniyle de kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kasımpaşa'da inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın korkuttu
Kasımpaşa'da inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın korkuttu
Kasımpaşa'da inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın korkuttu
Kasımpaşa'da inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Birol Güven Hakan Taşıyan Çağatay Ulusoy
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Caner Erkin Aykut Kocaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kasımpaşa'da inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 09:08:04. #1.16#
title