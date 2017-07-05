Kasımpaşa'da Hazırlıklar Sürüyor

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.



Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas çalışmasının ardından yapılan pozisyon çalışmalarıyla sona erdi.



Kasımpaşa, hazırlıklarını bu akşam saat 19.00'da yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL