Kasımpaşa'da Hatayspor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan taktik çalışmalarla sona erdi.

Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay