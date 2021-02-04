Kasımpaşa'da Hatayspor maçı hazırlıkları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kasımpaşa'da Hatayspor maçı hazırlıkları

04.02.2021 22:01 | Son Güncelleme: 04.02.2021 22:04
Kasımpaşa'da Hatayspor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan taktik çalışmalarla sona erdi.

Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Didem Kınalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Serdar Aziz Aykut Kocaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Silah Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kasımpaşa'da Hatayspor maçı hazırlıkları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 22:05:25. #1.15#
title