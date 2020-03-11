Kasımpaşa'da Göztepe maçının hazırlıkları devam ediyor
Kasımpaşa, Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü Göztepe'yle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
11.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:02
Kasımpaşa, Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü Göztepe'yle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki antrenmana lacivert-beyazlı futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı aktarıldı. Antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Kasımpaşa, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: AA