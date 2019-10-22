Kasımpaşa'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

22.10.2019 20:32

Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Spor Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma ile başladığı bildirildi. Pas çalışmasıyla devam eden idman, 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan pozisyon çalışmaları ile sona erdi.

Kasımpaşa, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA