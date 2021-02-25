Kasımpaşa'da Göztepe maçı hazırlıkları
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Kasımpaşa'da Göztepe maçı hazırlıkları

25.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:00
Kasımpaşa'da Göztepe maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Göztepe'ye konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Göztepe'ye konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas yaparak süren idmanın 5'e 2'nin ardından uygulanan pozisyon çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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